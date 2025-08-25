Prato, rissa furibonda in strada. Due gruppi si affrontano a pugni e bastonate

Prato, 25 agosto 2025 – Ancora una rissa in pieno giorno, ancora il problema sicurezza in primo piano. Domenica pomeriggio rissa in piazza Europa-viale Vittorio Veneto: due gruppi si sono affrontati davanti a numerosi passanti, protagonisti alcuni stranieri armati con bastoni. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia ed esercito. Indagini in corso.

Alcuni frame del video della rissa che si è scatenata per le strade di Prato

Pare che tutto sia nato quando i gestori del kebab vicino hanno cercato di allontanare alcuni clienti. Sul caso è intervenuto l'esponente della Lega Claudiu Stanasel: "Il modello di integrazione è fallito, e non possiamo più permettere che il silenzio e l’immobilismo coprano la realtà. La soluzione è una sola: remigrazione immediata per tutti gli stranieri che delinquono sul nostro territorio. Non c’è spazio per interpretazioni, compromessi o false giustificazioni: chi viene accolto in Italia e infrange la legge deve essere espulso senza se e senza ma. La sicurezza dei pratesi e degli italiani deve venire prima di tutto”.