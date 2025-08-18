Pontedera, minaccia i passanti con un bastone. Poi aggredisce due giovani su una panchina

Pontedera, 18 agosto 2025 – Momenti di paura a Pontedera, dove nella giornata di ieri, domenica 17 agosto, un uomo armato di bastone ha dato in escandescenze in piazza Mario Naldini. Il soggetto, sulla ventina, prima se l’è presa con un passante, poi ha aggredito due ragazzi che stavano tranquillamente seduti su una panchina.

Ancora non è chiaro cosa abbia spinto l’uomo ad agire così, né i motivi della sua rabbia, ma nel video – pubblicato da Fratelli d’Italia di Pontedera e circolato per tutto il giorno in diverse chat e sui social – lo si vede brandire il bastone e agitarlo con violenza davanti ai due ragazzi. Uno dei due viene anche colpito con uno schiaffo, ma né lui né l’amico reagiscono all’atto di violenza.

"L’ennesimo episodio di violenza a Pontedera, questa volta in Piazza Mario Naldini, conferma la necessità di istituire subito una zona rossa e riportare i militari dell’operazione Strade Sicure, per garantire ordine e sicurezza. Fratelli d’Italia continuerà a battersi per questo”, si legge nel post di Fratelli d’Italia Pontedera.