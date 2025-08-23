Notte di sangue a Prato: quattro feriti a San Paolo, spuntano coltelli e una pistola

Prato, 23 agosto 2025 - Quattro uomini di circa 30 anni, due di origini marocchine ed altrettanti di origine pakistana, sono finiti in ospedale a seguito di una violenta rissa che sarebbe avvenuta ieri sera poco dopo le 22 a San Paolo. E tra coltelli e spranghe, sarebbero stati esplosi secondo una prima ricostruzione anche alcuni colpi di pistola. Stando ad una prima versione dei fatti, tutto sarebbe scaturito da una discussione nata in via Pierluigi da Palestrina tra due magrebini ed un cittadino pakistano.

Un confronto fattosi via via sempre più acceso e spostatosi in via Borgioli, che sarebbe sfociato in una rissa al coltello alla quale avrebbero preso parte altre due persone. Ai soccorritori, arrivati intorno alle 22:30, i residenti hanno a quanto pare fatto sapere di aver udito alcuni colpi di arma da fuoco. E proprio una pistola, stando a quanto trapela, sarebbe stata trovata non lontano da uno dei feriti, in una macchia di sangue. Le quattro persone rimaste ferite sono state trasportate in ospedale: due di loro, che presentavano lesioni da arma da taglio, sarebbero ancora ricoverate al Santo Stefano in prognosi riservata.

Un terzo sarebbe stato dimesso nelle scorse ore dopo esser stato curato mentre il quarto, che avrebbe riportato ferite superficiali, si sarebbe allontanato volontariamente poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. I carabinieri, giunti in via Borgioli dopo l'accaduto, hanno sequestrato alcuni dei coltelli che sarebbero stati utilizzati dai protagonisti della violenta lite. E stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'episodio: non si esclude che alla base degli accoltellamenti possa esserci una lotta per il controllo della zona da parte di due bande rivali. O che possa trattarsi di una ritorsione per l'accoltellamento di via Strozzi di poche settimane fa.