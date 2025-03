Il maltempo si abbatte su Prato. Strade chiuse e allagamenti

Prato, 14 marzo 2025 – Il maltempo si è abbattuto anche su Prato dove nella mattinata di oggi, 14 marzo, è stata chiusa via di Cantagallo Bardena per gravi allagamenti. Nella zona di ponte Datini un grosso pino è crollato, sul posto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona.

“Dopo una notte tutto sommato tranquilla, sulla zona è in corso una perturbazione che ha causato l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e alcune criticità sulla viabilità. Massima attenzione sull’abitato di Figline”, spiega la sindaca Ilaria Bugetti.

È stata decisa la chiusura di via di Cantagallo. I residenti possono arrivare al parcheggio di via Tintori. Per la zona di Cerreto il passaggio è possibile da Vaiano. Alcune problematiche dovute all’accumulo d’acqua e a cadute di alberi. Via del Leone, all’incrocio con via del Salciolo, è chiusa e a causa della presenza di acqua sulla carreggiata. Alla rotonda di viale Galilei, un albero caduto ha temporaneamente bloccato l’immissione su via Mozza sul Gorone, in attesa della rimozione. Inoltre, via di Valdingole e Fossetto è chiusa a causa dell’allagamento del sottopasso ferroviario. In fase di chiusura anche via delle Miccine.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale

“Un grazie enorme alla Protezione Civile, alle forze dell’ordine e ai volontari che stanno operando senza sosta per monitorare la situazione e intervenire dove necessario. Secondo le ultime valutazioni del Centro Funzionale Regionale, nelle prossime ore continueranno le precipitazioni con un’intensità simile a quella registrata nella notte. A partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, si attende un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge persistenti e temporalesche. È importante tenere presente che l’Arno ha registrato un incremento significativo lungo tutto il suo percorso, superando abbondantemente il primo livello di guardia sia alla stazione di Firenze Uffizi che nel tratto di Ponte a Signa. Questa situazione sta influenzando anche i corsi d’acqua minori, compresi il Bisenzio e l’Ombrone, che stanno incontrando difficoltà nel deflusso, con un impatto anche sulle zone circostanti e sul reticolo idraulico minore. Si raccomanda massima prudenza ed è consigliato limitare gli spostamenti e prestare particolare attenzione nelle zone più a rischio”, spiega ancora la sindaca.

Per segnalare eventuali criticità, è attivo il numero verde della Protezione Civile: 800 301530.