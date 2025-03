Maltempo, crolla un pino: strada chiusa

Prato, 14 marzo 2025 - Disagio per il traffico all'altezza di ponte Datini per il crollo di un albero. Il pino che si trovava nei pressi della rotonda tra via mozza sul Gorone e Viale Galilei è crollato questa mattina intorno alle sette. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno iniziato i lavori per la rimozione e la polizia locale per chiudere la viabilità in direzione via Bologna. Limitati comunque i disagi perché la chiusura delle scuole ha evitato la consueta congestione dell'ora di punta verso il centro.