Maltempo in Toscana, disagi nei trasporti pubblici: cancellazioni e deviazioni su molte linee autobus

Firenze, 14 marzo 2025 – A partire dalle 12 di oggi è scattata l'allerta rossa nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia e Prato. autorità invitano la cittadinanza a rimanere in casa per evitare rischi legati al maltempo. Tuttavia, per chi dovesse spostarsi con i mezzi pubblici, Autolinee Toscane comunica che molte strade risultano inagibili a causa del maltempo, con conseguenti deviazioni e soppressioni di diverse linee.

Per aggiornamenti in tempo reale sul servizio di trasporto pubblico locale di Autolinee Toscane è possibile cliccare qui. Questa la situazione aggiornata alle 13 del 14 marzo 2025.

A Firenze, Empoli e Prato sono chiuse le biglietterie di Autolinee.

Empoli

Linee 26 e 48: sospese linee 48 e 26

Firenze

Linea 11: limitata a Volterrana.

Linea 36: direzione Cascine del Riccio limitata alla rotatoria di via Cave di Monteripaldi per allagamenti.

Linee 31 e 32: con grossi disagi in zona Ponte a Ema/via Chiantigiana per allagamenti, strade chiuse.

Linea 30: a causa del maltempola linea 30A in direzione Firenze è deviata su via Barberinese variante nord, la linea 30B direzione Campi Bisenzio è deviata su Via Barberinese.

Linea 6: In direzione Torregalli non può raggiungere il capolinea ed è temporaneamente limitata a via degli Arcipressi.

Linea 57: chiusa via dell'Olmo a Sesto Fiorentino. Pertanto, la linea 57 è temporaneamente deviata sull'itinerario della linea 2 in entrambe le direzioni.

Linea 35: limitata a Baccellina.

Lucca

Linee E10: l'intera area di Bagni di Lucca non è raggiungibile a causa di una frana in località Calavorno e la conseguente chiusura della SS12. Restano al momento in servizio i seguenti collegamenti:

dai paesi della Montagna per Bagni di Lucca

da Bagni di Lucca Stazione di Fornoli con orari di transito della linea E10

da Lucca vengono effettuati i collegamenti fino al bivio del Ponte di Calavorno

Linee E3 e E24: le corse in uscita da Pisa non effettuano le fermate di via Crispi e via Fermi. I passeggeri devono recarsi alla Sesta Porta.

Pistoia

Linea 855: chiusura SP633 Mammianese Marlianese per ordinanza Provincia di Pistoia

Linea 51PQF Quarrata-Firenze: interrotta a Poggio a Caiano in entrambe le direzioni.

Prato

Linee 12 e SC: chiuso un tratto di via di Cantagallo, le linee non raggiungono la località Figline di Prato, capolinea provvisorio in via Sette Marzo.

Linee R1 e 212: servizio sospeso. Nessun collegamento tra Prato e Firenze, la zona Industriale di Capalle, il centro commerciale I Gigli, Campi Bisenzio, Osmannoro e Peretola.

Linea 2+: impraticabile un tratto di Via del Ferro in località Paperino a Prato, la linea viene deviata.

Linea 210: linea fortemente limitata

provenendo da Prato le corse si limitano in località Castelnuovo e non raggiugono Poggio a Caiano;

provenendo da Prato le corse si limitano in località Tavola e non raggiungono Poggetto e Seano;

nessun collegamento nei comuni di Poggio a Caiano, Carmignano, Signa e Lastra a Signa.

nei comuni di Poggio a Caiano, Carmignano, Signa e Lastra a Signa. nessun collegamento tra Poggio a Caiano e Sant'Angelo a Lecore, San Piero a Ponti e Firenze.

Si raccomanda ai cittadini di verificare gli aggiornamenti prima di mettersi in viaggio e di adottare la massima prudenza.