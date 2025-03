Firenze travolta dal maltempo: frane e allagamenti. L’Arno supera il primo livello di guardia. Strade chiuse, ecco dove

Firenze, 14 marzo 2025 – Un venerdì nero che non accenna a migliorare. Anzi. L’allerta rossa diramata per 5 province toscane, inclusa Firenze, sta mettendo il territorio in ginocchio. Proprio nel capoluogo questa mattina si sono verificate gravi criticità. La zona più colpita è quella di Firenze sud con diversi allagamenti tra via di Sant’Andrea a Rovezzano e anche alle Cascine del Riccio, dove stanno intervenendo squadre della protezione civile. Colpito anche il comune di Bagno a Ripoli soprattutto nella frazione di Grassina. A nord invece gravi disagi a Calenzano e l’esondazione del Rimaggio ha mandato Sesto Fiorentino sott’acqua: la raccomandazione è quella di non uscire e salire ai piani alti. Decine le richieste di soccorso ai vigili del fuoco.

Nel tratto fiorentino l'Arno ha superato il primo livello di guardia. La portata dell'acqua è ora a 1121,50 metri cubi al secondo. Si registrano, come si legge in una nota di Palazzo Vecchio, anche "problemi di rigurgito e mancata ricezione per il torrente Terzolle su via Mariti e in piazza Bacci".

Nell'area di Campo di Marte le problematiche sono in particolare su via Centostelle e viale Righi, con tratti che risultano allagati. Per quanto riguarda la viabilità sono al momento chiuse per la presenza di acqua sulla carreggiata via della Chimera, via di Ritortoli, via del Fosso Macinante, via del Filarete verso Soffiano, via Spadaro. Chiuse via Fortini e via di San Vito per il crollo di muri e via Santa Margherita a Montici per la caduta di un palo. Chiusa anche via Cave di Monteripaldi per la caduta di un albero in area privata.