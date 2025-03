Terrore acqua e fango, case e garage allagati a Grassina e Ponte a Ema

Bagno a Ripoli (Firenze), 14 marzo 2025 – È ancora una volta drammatica la situazione nel Comune di Bagno a Ripoli. Torrenti tracimati, fossi esondati, borri che non riescono a contenere l’ingente portata di acqua e fango e i fiumi si riversano nelle strade.

Gli allagamenti in via pian di Grassina nella mattina di venerdì 14 marzo 2025

Nella zona di Bubè, via pian di Grassina, è ancora una volta tutto allagato. Nella mattina di oggi, 14 marzo, poco prima delle 09 il borro della fata Morgana non ha retto e un fiume d’acqua, passando dal cancello dell’asilo Manuela Masi, si è riversato in strada. Case, garage, scantinati e seminterrati allagati. Nonostante le paratie che nella notte i residenti hanno sistemato davanti alle porte.

È tanta la rabbia degli abitanti che si trovano ancora una volta alle prese con la devastazione dell’acqua. Alcuni anziani sono stati soccorsi dal reparto sommozzatori dei vigili del fuoco e dai carabinieri della compagnia di Grassina.

Sul posto sono arrivati anche i soccorritori della Protezione civile, i tecnici del Comune e il sindaco Francesco Pignotti passato casa per casa per valutare la situazione dei danni. In molti, esasperati, gli hanno chiesto sacchi di sabbia per prevenire ulteriori allagamenti. Tanti altri chiedono e pretendono che si trovi una soluzione il prima possibile. “È necessario creare una cassa di espansione” nel quale possa defluire l’acqua proveniente dal borro della fata Morgana, ha commentato ai cittadini il sindaco.

A Ponte a Ema la situazione è ugualmente grave. In particolare nell’area di via Nenni. Anche qui sono intervenute le squadre della Protezione civile del Comune, la polizia municipale, i volontari della Vab e il sindaco Pignotti.

“Anche il nostro territorio – ha scritto il sindaco sui social – è stato colpito dall’ondata eccezionale di maltempo con precipitazioni cumulate molto elevate. Purtroppo si registrano numerose situazioni di allagamenti e smottamenti. Innanzitutto invito tutti a evitare o limitare al massimo gli spostamenti perché numerose viabilità provinciali e comunali sono interrotte”.