Maltempo e allerta rossa in Toscana, cosa succede ora: le previsioni per sabato 15 e domenica 16 marzo

Firenze, 14 marzo 2025 - “Purtroppo dobbiamo attenderci piogge per tutto il pomeriggio. Stiamo assistendo a temporali molto localizzati. Ad esempio, adesso a Sesto Fiorentino sta diluviando”. A dirlo sono i meteorologi del Lamma.

I violenti temporali in transito su Firenze e provincia (Foto Meteo&Radar)

“Solo in serata la perturbazione si sposterà più sul nord-ovest - proseguono -. Purtroppo, tutta la giornata di oggi è caratterizzata da piogge nelle zone interne, dove il tempo resterà molto perturbato. L’Arno è monitorato costantemente e resta un sorvegliato speciale. Bisogna vedere l’evoluzione delle prossime ore. Oltretutto, anche per domani le notizie non sono buone, perché avremo tempo variabile, a tratti anche perturbato”. Per un vero, deciso miglioramento bisogna aspettare domenica.

Intanto è stata diramata dalla Protezione civile l’allerta meteo rossa per rischio idraulico. L’allerta rossa riguarda le province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. L’allerta rossa entra ufficialmente in vigore dalle ore 12 di oggi, ma la popolazione è invitata alla massima prudenza e a limitare i propri spostamenti fin da subito. Il sorvegliato speciale di queste ore è il fiume Arno. L’allerta di grado rosso riguarda il reticolo idraulico maggiore, ma è stata emanata anche allerta arancio per rischio idraulico del reticolo minore e temporali, e giallo per vento forte e mareggiate.