Allerta rossa a Prato, chiusi negozi e centri commerciali. Traffico in tilt

Prato, 14 marzo 2025 – A Prato chiudono centri commerciali, negozi e attività produttive. In seguito all’allerta meteo rossa, il comune ha firmato l’ordinanza valida fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 14 marzo. Restano ancora valide le chiusure stabilite nell’ordinanza di ieri, giovedì 13 marzo, per le scuole di ogni ordine e grado e servizi educativi compresi.

In via precauzionale sono stati evacuati gli ospiti delle due strutture socio assistenziali per gravi disabilità Villa Nesti e Casa Bandera.

Chiuso al momento anche il sottopasso dell'Esselunga (ex Pratilia) in entrambe le direzioni e quello della questura in direzione Pistoia.

Il comune raccomanda la massima prudenza, di limitare al massimo gli spostamenti e di uscire di casa solo se strettamente necessario e di non soggiornale in locali posti a livello seminterrato o interrato.

Traffico

Traffico in tilt a causa degli allagamenti in autostrada. Le difficoltà di percorrenza verso Firenze hanno intasato la viabilità sia sulla Perfetti Ricasoli via Gigli che su via Firenze. Si sconsiglia fortemente di mettersi in marcia.