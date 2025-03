La piena dell’Arno a Empoli, superato il secondo livello di guardia. Chiusi cimiteri e impianti sportivi

Empoli (Firenze), 14 marzo 2025 – Preoccupa il livello dell’Arno ad Empoli. Le piogge incessanti che continuano a cadere ormai da ore hanno contribuito a ingrossare il fiume, che poco dopo l’ora di pranzo ha superato anche il secondo livello di guardia fissato a 4,50 metri sopra lo zero idrometrico.

Il livello dell'Arno

In città sono stati chiusi anche alcuni sottopassi. Il sindaco Alessio Mantellassi ha fatto il punto della situazione con un post su Facebook. “Situazione molto seria. Le scuole saranno chiuse anche domani. Da adesso anche impianti sportivi, cimiteri, biblioteca, musei e alcune strade. Stiamo valutando altri interventi in collegamento con le autorità. È necessario limitare al massimo gli spostamenti ed è consigliato stare in casa ed evitare seminterrati”.