Maltempo e allerta rossa, evacuazioni a Montale

Montale (Pistoia), 14 marzo 2025 – A Montale, in seguito all’allerta rossa per rischio idraulico, il sindaco Ferdinando Betti ha firmato l’ordinanza di evacuazione delle persone che abitano negli interrati, nei seminterrati e nei piani terra e che non abbiano la possibilità di salire ai piani superiori, invitando anche all’allontanamento dalla propria abitazione le persone che hanno problemi di salute o patologie che richiedono assistenza medica o coloro che hanno problemi di deambulazione.

L'ordinanza - si spiega - riguarda in particolare tutta la frazione di Stazione sia della zona residenziale che quella produttiva. Confermata inoltre la chiusura di giardini, impianti sportivi e dei cimiteri.