Maltempo, emergenza animali: frana investe un rifugio e il gattile è sommerso dall’acqua

Firenze, 14 marzo 2025 – L’emergenza maltempo non risparmia rifugi, canili e i gattili che accolgono animali in difficoltà. Una corsa contro il tempo per metterli in salvo dalla pioggia incessante che ha trasformato i giacigli in trappole di fango. La furia dell’acqua non ha risparmiato il gattile di Empoli, in via Majorana, dove i volontari hanno provveduto in tempi record a salvare i gatti trasportandoli fuori dalla struttura che nel corso della giornata è stata letteralmente sommersa. Disperata anche la situazione del canile di Santa Maria a Monte, anche questo evacuato.

Drammatica la situazione del rifugio di Ohana Animal Rescue Family Odv di Empoli. Gli stessi gestori ne danno conto attraverso i social dove è documentata con tanto di video una grossa frana a ridosso della struttura. “Mentre ero a fare i sacchi di paglia è venuta giù la collina e ha portato via tutti gli olivi, è arrivata fino a casa. È un disastro, è un disastro. Ha distrutto tutto. Ha portato giù tutte le piante, i colonnini, ha portato giù tutto” ha informato piangendo il proprietario. “Servono aiuti di vario genere: sicuramente nei prossimi giorni, appena il meteo lo permette, serviranno risorse fisiche ed energie per sistemare il terreno. Servono aiuti economici per contenere i danni subiti, e per pagare spese veterinarie e comprare cibo per gli animali”.

Sulle pagine social delle strutture tutte le indicazioni per poter dare il proprio contributo.