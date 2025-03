Signa, 14 marzo 2025 – Un muro di grosse dimensioni, circa cinque metri, è crollato in zona Castello di Signa. È successo nella serata di venerdì 14 marzo in via dell’Orologio in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito tutto il territorio.

Il muro crollato al Castello di Signa

Al momento non sembra che ci siano persone coinvolte ma i danni del crollo sono ingenti. Le macerie hanno completamente invaso la strada sottostante e si sono schiantate contro i muri delle case.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco.