Maltempo in Toscana, scuole chiuse anche sabato 15: ecco dove

Firenze, 14 marzo 2025 – Anche per la giornata di sabato a Firenze saranno chiuse le scuole: prorogata fino alle 14 di sabato 15 marzo l’ordinanza di chiusura che coinvolge anche mercati, impianti sportivi, parchi e giardini.

"La situazione è oggettivamente eccezionale quindi come Comune di Firenze abbiamo deciso di confermare l'ordinanza delle chiusure anche fino alle 14 di sabato ma di aggiungerne di ulteriori, con l'invito a tutti i cittadini di muoversi il meno possibile, soprattutto per lasciare le strade libere per i mezzi di soccorso". Ad annunciarlo è la sindaca metropolitana di Firenze, Sara Funaro, durante una conferenza stampa sul maltempo. "Nell'ordinanza che sto firmando adesso confermiamo la chiusura di scuole, parchi, giardini, mercati, cimiteri e andiamo ad aggiungere la parte delle biblioteche, impianti sportivi, musei e ad annullare eventi culturali-sportivi fino a domani". Oltre a Firenze, chiarisce Funaro, "la situazione forse più critica è a Sesto Fiorentino in cui hanno chiesto di evacuare alcune zone, a Campi Bisenzio dove per fortuna un disperso è stato ritrovato e a Calenzano dove sono state evacuate 50 persone ospitate dalla nostra Protezione civile".

Empolese

A seguito del peggioramento delle condizioni meteorologiche in corso - è stata emessa l'allerta codice rosso in tutti i Comuni dell'Empolese Valdelsa per rischio idraulico reticolo principale da oggi fino al pomeriggio di sabato 15 marzo 2025, è stata prorogata l'ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale per la giornata di sabato 15 marzo 2025, e si rende necessaria la chiusura immediata della biblioteca comunale Renato Fucini, dei musei cittadini, di tutte le strutture cimiteriali, degli impianti sportivi, parchi e giardini fino al termine delle criticità. È vietata qualunque attività all'aperto nei giardini/parchi pubblici del territorio comunale di Empoli, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili; i gestori delle attività economiche presenti all'interno di giardini/parchi pubblici devono garantire le condizioni di sicurezza delle aree verdi di loro pertinenza.

Livorno

Il sindaco Salvetti ha emesso un’ordinanza con la quale ha disposto anche per sabato 15 marzo, e fino alla vigenza dell’allerta arancio e rossa, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado; dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; dei centri ludotecari comunali; dei centri diurni; dei parchi; dei cimiteri; del canile comunale.

Gli altri comuni

Provincia di Pisa: Crespina Lorenzana, Cascina, Casciana Terme Lari, Calcinaia, Terricciola, Capannoli, Volterra, San Miniato, Buti, Palaia, Pontedera, Chianni, Santa Maria a Monte, Montopoli, Bientina e Lajatico.

Provincia di Firenze: Bagno a Ripoli, Empoli, Scandicci, Sesto Fiorentino, Vinci, Castelfiorentino.

Provincia di Lucca: Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina, Porcari, Capannori, Seravezza e Stazzema.

Provincia di Pistoia: Serravalle Pistoiese, Pescia, Monsummano, Montecatini Terme

Provincia di Prato: Montemurlo