Maltempo e allagamenti in Toscana, è ancora allerta rossa. Nuove piogge in arrivo. La diretta

05:10

Le previsioni per oggi: nuovi rovesci a partire dalle 8

Secondo le previsioni del Consorzio Lamma, dalle 8 del mattino aumenterà l'instabilità con purtroppo ancora con fenomeni a carattere di rovescio o temporali soprattutto nel bacino dell’Arno tra l’alta provincia di Livorno e l’alta provincia di Pisa fino a Prato, Pistoia e al Mugello: non si possono escludere cumulati di tutto il giorno di 50-70 millimetri. Sono in arrivo da le colonne mobili della protezione civile provenienti da alte regioni oltre a quella nazionale. In provincia di Pistoia segnalate decine di utenze Enel senza corrente elettrica.