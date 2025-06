Giostra, apre Porta Crucifera, poi Porta Santo Spirito, Porta Sant'Andrea, Porta del Foro

Arezzo, 15 giugno 2025 – Si è svolta ieri sera, sabato 14 giugno, davanti al palazzo Comunale di Arezzo la Cerimonia di Estrazione delle Carriere e Giuramento dei Capitani valida per la 147esima edizione della Giostra del Saracino che si correrà sabato 21 giugno in Piazza Grande. I paggetti dei quattro quartieri hanno estratto il seguente ordine di carriere: Porta Crucifera, Porta Santo Spirito, Porta Sant'Andrea, Porta del Foro. Da domani, domenica 15 giugno, al via le prove dei giostratori a partire dalle 20:30. Le prove dei giostratori si svolgeranno fino a martedi 17 giugno. Mercoledì 18 la Simulazione di Gara a partire dalle 21.30. Giovedì 19 alle 21.30 la Prova Generale dedicata a Edo Gori.