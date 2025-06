Calcio storico, seconda semifinale: orari e dove vederla in tv

Firenze, 15 giugno 2025 – Dopo la furia dei Rossi di Santa Maria Novella, che vincono la prima semifinale del Calcio storico fiorentino 2025 battendo gli Azzurri di Santa Croce 16 e mezzo a 6, oggi domenica 15 giugno è il giorno della seconda semifinale che vede schierati in una infuocata Piazza Santa Croce i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni.

A che ora la seconda semifinale

Come da tradizione, che viene ripetuta oggi in occasione della seconda semifinale, la sfida inizia alle 18. Ma la cerimonia parte molto prima, alle 16, con l’apertura del corteo storico della Repubblica fiorentina che parte da Piazza Santa Maria Novella, attraversa il centro storico e arriva direttamente in Santa Croce. Poi il saluto ai Magnifici Messeri Leonardo Zazzeri, Filippo Megli e Matteo Restivo, nuotatori della Rari Nantes, emozioni all’immancabile “Viva Fiorenza”.

Dove vedere il Calcio storico in tv

Anche quest’anno è possibile seguire il Calcio storico fiorentino in diretta televisiva. La società che ha vinto il bando indetto dal Comune di Firenze è la Tekmerion, holding privata americana specializzata nello sport e nel tech. Il Calcio storico 2025 sarà trasmesso in diretta televisiva su Toscana Tv, canale numero 11 del digitale terrestre, a partire dalle 16 e poi con replica a partire dalle 20. Le trasmissioni iniziano alle 16 per una copertura integrale, oltre che delle partite anche del corteo storico. Palinsesto speciale con il commento di Andrea Vignolini coadiuvato da Fabio Ferri oltre all’ex viola Francesco Flachi, Andrea Fagioli, Omero Cambi, i rappresentanti dei calcianti dei quattro colori.

Rossi campioni in carica

I Rossi restano dunque la squadra da battere. Contro gli Azzurri è stato un dominio assoluto. Sedici cacce e mezzo a sei, una superiorità espressa dal primo all’ultimo minuto, mai in discussione. A spingere i Ventisette Rossi verso la finalissima sono stati Renzoni, Lopez, Gianassi, ma non solo. Santa Croce aveva schierato invece una formazione dove i veterani erano più delle nuove leve.

Jovanotti in tribuna

In tribuna per la prima semifinale c’era anche Jovanotti. "È stata una giornata fantastica, mi sono divertito tantissimo. Il Calcio storico mi ha entusiasmato, tornerò presto a vederlo", ha assicurato il cantante. "Io sono un appassionato di boxe e wrestling e ho ritrovato oggi passione, voglia di fare sport e soprattutto grande senso di appartenenza-ha aggiunto Cherubini-. Mi sono divertito tantissimo, è stato tutto bello a partire dalla sfilata al senso di appartenenza dei quartieri di Firenze. Non so se il 24 giugno potrò esserci per la finale perché sono a Roma quel giorno ma tornerò sicuramente a vedere altre partite perché mi sono divertito tantissimo".