Madre di due figli uccisa in strada a colpi di coltello. Arrestato l’ex marito: “Volevo farlo”

Macerata, 15 giugno 2025 – Uccisa dall’ex marito davanti agli occhi dei passanti. Tragedia ieri sera a Tolentino, intorno alle 20, in viale Benadduci. Gentiana Hudhra, albanese di 45 anni, madre di due ragazzi, è stata accoltellata dall’uomo da cui era separata da alcuni anni, Nikollaq Hudhra.

Il 55enne, anche lui di origine albanesi, è stato arrestato nella notte e ha confessato: “Sì, volevo farlo. L’ho fatto per salvare i miei figli”, ha farneticato davanti ai magistrati. Vive in provincia di Perugia.

La testimone: “Lei a terra, lui la prendeva a calci”

L’omicidio (foto) è avvenuto davanti a molte persone che hanno cercato di intervenire: decine di testimoni si sono riversate in strada anche dai negozi, locali e bar, e hanno chiamato i soccorsi. Il personale sanitario del 118 si è precipitato, ma per la 45enne purtroppo non c’era più nulla da fare. Letali le ferite che le ha inferto l’ex marito.

Lui, dopo averla ammazzata a coltellate l’ha anche presa a calci. Poi si è seduto sulla panchina aspettando che arrivassero le forze dell’ordine. “Io ho fatto, sono apposto. Aspetto”, diceva. Sul posto i carabinieri, coordinati dal comandante provinciale dei carabinieri Raffaele Ruocco. Gli agenti della polizia locale hanno disciplinato il traffico chiudendo la strada. Quando sono arrivati i militari, l’uomo non ha opposto resistenza.

Nikollaq Hudhra è stato portato in caserma, interrogato e poi in carcere. La coppia sarebbe si separata nel 2021. Chi ha assistito all’orribile scena, tra cui anche minorenni, sono rimasti scioccati. Sia i clienti del bar, che i ragazzi che stavano giocando ai vicinissimi giardini pubblici del viale sia i condomini.

Il corpo di Gentiana Hudhra, 45 anni, uccisa a coltellate davanti a decine di passanti a Tolentino. L'ex marito ha confessato: "Volevo farlo"

Impressionanti le urla della 45enne. "Faceva la badante a casa nostra – racconta una tolentinate che si è recata sul posto non appena ha saputo della notizia –. Aveva staccato di lavorare alle 14 e sarebbe tornata domani mattina alle 8 (oggi per chi legge; ndr). Non riusciamo a crederci. Non ci aveva mai parlato dei rapporti con l’ex marito, non sapevamo avessero problemi o questioni in sospeso. Era una donna discreta, una grande lavoratrice".

Non ci sarebbero state denunce precedenti fatte dalla donna nei confronti dell’ex marito. Per i figli, di 23 e 20 anni, è scattato il supporto psicologico tramite l’Ast e i servizi sociali. Gentiana ieri sera si stava recando a lavoro per fare il servizio di notte. Nessuno avrebbe potuto immaginare una fine simile.