L’allerta rossa in Toscana prosegue in vari comuni: ancora temporali, meteo instabile

Firenze, 15 marzo 2025 – Prosegue l’allerta rossa sul bacino dell’Arno, tra le province di Pisa e Firenze, lungo tutto il percorso del fiume che ha tenuto con il fiato sospeso cittadini e autorità nella giornata di venerdì 14 marzo, con le piene dai numeri davvero impressionanti che sono passate sia da Firenze che da Pisa fortunatamente senza fare danni. Ma sono tante le ferite del territorio, tra gli straripamenti della Sieve e le tante interruzioni di strade anche in provincia di Pisa, le persone salvate o evacuate dalle loro abitazioni. Una situazione che resta molto delicata.

Le due allerte emanate fino alla mezzanotte di sabato 15 marzo in Toscana: una è per rischio idraulico, l'altra per rischio idrogeologico

Ancora allerta rossa

Per il bacino dell’Arno l’allerta rossa per rischio idraulico doveva finire alle 14 di sabato 14 marzo ma in realtà proseguirà fino alla mezzanotte. Potranno verificarsi ancora temporali e in un terreno saturo di acqua, con lo straripamento anche di corsi d’acqua del reticolo minore le autorità hanno deciso per un mantenimento dell’allerta. Serve grande cautela dunque, sperando che la forza dell’acqua sia minore rispetto a quello che si è visto venerdì.

Ma ecco tutti i comuni in allerta rossa: Livorno, Pisa, Rosignano Marittimo (LI), Altopascio (LU) Bientina (PI), Buti (PI), Calci (PI), Calcinaia (PI), Capannoli (PI), Capannori (LU), Capraia e Limite (FI), Casciana Terme Lari (PI), Cascina (PI), Castelfranco di Sotto (PI), Cerreto Guidi (FI), Chiesina Uzzanese (PT), Collesalvetti (LI), Crespina Lorenzana (PI), Empoli (FI), Fauglia (PI) Fucecchio (FI), Lamporecchio (PT), Larciano (PT), Monsummano Terme (PT), Montecarlo (LU), Montelupo Fiorentino (FI), Montopoli in Val dArno (PI), Pieve a Nievole (PT), Ponsacco (PI), Ponte Buggianese (PT), Pontedera (PI), Porcari (LU), San Miniato (PI), Santa Croce sullArno (PI), Santa Maria a Monte (PI), Vicopisano (PI), Vinci (FI) Agliana (PT), Calenzano (FI), Campi Bisenzio (FI) Cantagallo (PO), Carmignano (PO), Montale (PT), Montemurlo (PO), Pistoia (PT), Poggio a Caiano (PO), Prato (PO), Quarrata (PT), Serravalle Pistoiese (PT), Sesto Fiorentino (FI), Signa (FI), Vaiano (PO), Vernio (PO).

Allerta arancione per rischio idraulico

Scatta poi un’allerta arancione fino a mezzanotte per rischio idraulico su Mugello, Alto Mugello, Firenze e Valdarno Superiore per tutta la giornata di oggi, sabato 15. L’allerta riguarda il resto del bacino dell’Arno, con il capoluogo fiorentino che dunque rimane osservato speciale, per quanto la piena sia passata nella serata di venerdì senza fare danni in città.

Allerta gialla, rischio idrogeologico

Ma le allerte non finiscono qui. Perché sempre per tutta la giornata di sabato 15 marzo c’è un’allerta gialla per rischio idrogeologico che riguarda tutto il resto della Toscana non compreso nelle altre due allerte. Ricordiamo che il rischio idrogeologico riguarda la possibilità, per i corsi d’acqua minori, di gonfiarsi e salire a causa della pioggia.

Allerta arancione domenica

Nella giornata di domenica 16 marzo rimarrà un’allerta per rischio idraulico. L’allerta è sulle aree sulle aree Valdarno Inferiore, Costa, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, allerta gialla su Mugello, Firenze, Valdarno Superiore fino alle 14. Da quest’ora in poi il tempo dovrebbe decisamente migliorare.

Le previsioni meteo

Ma ecco le previsioni meteo per sabato e domenica. Sabato 15, precipitazioni sparse su tutte la regione anche a carattere di rovescio o breve temporale, più frequenti sulle zone centro-settentrionali nel tardo pomeriggio-sera. Cumulati medi sui 10-20 mm, massimi puntuali fino a 30-40 mm, in particolare sui rilievi. Intensità fino a 20 mm/h. Cessazione delle piogge nelle prime ore della notte. Domenica 16 residue piogge nelle prime ore sulle zone appenniniche e locali precipitazioni nel pomeriggio sulla zona dell'Amiata. Cumulati poco significativi. Temporali: nel pomeriggio-sera di oggi, sabato, possibilità di rovesci o brevi temporali su tutta la regione. Domani, domenica, nulla da segnalare. Vento: sabato 15 nulla da segnalare. Domenica, vento di Libeccio con raffiche fino a 60 km/h sulla costa livornese e fino a 70-80 km/h sull'Appennino.