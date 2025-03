Auto intrappolate nella FiPiLi, rabbia e paura tra gli automobilisti

Firenze, 15 marzo 2025 – Automobilisti infuriati ma soprattutto impauriti. Sono gli oramai noti pendolari che ogni giorno si trovano a transitare sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, più conosciuta come Fi-Pi-Li. Il maltempo che ha messo in ginocchio gran parte della Toscana non ha risparmiato la superstrada che collega la costa con Firenze.

In particolare tra Vicarello e Lavoria si è formato un vero e proprio lago e questa mattina, come testimoniano i video di alcuni automobilisti, postati sul profilo Facebook ‘I Dannati della Fi-Pi-Li, le auto rimaste intrappolate da ieri erano ancora lì. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Una situazione che ha creato rabbia e paura negli automobilisi, per un pericolo segnalato in ritardo.