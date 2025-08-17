Morta in casa da mesi, sepolta: Carla trova pace un anno dopo

Arezzo, 17 agosto 2025 – E' passato quasi un anno, si è conclusa ieri con la sepoltura la triste vicenda di Carla Bazzani. Era il 31 agosto dell'anno scorso quando il suo corpo in avanzato stato di decomposizione fu trovato nella sua abitazione di via Montanara insieme a quello del gatto. Dopo un anno di attesa il Comune ha rotto gli indugi nonostante l'irreperibilità della figlia. La donna è accusata di occultamento di cadavere e truffa aggravata per aver continuato a riscuotere la pensione della madre morta da mesi. Ieri mattina si è svolta la tumulazione della salma dopo l'annuncio dato nei giorni scorsi dal vice sindaco. «Ho dato mandato di eseguire i funerali della signora Bazzani deceduta insieme al suo gattino in circostanze drammatiche – aveva spiegato il vice sindaco Lucia Tanti- pur non avendo ottenuto ancora ad oggi, a seguito del dissequestro del corpo, il nullaosta da parte del congiunto che ha ricevuto la notifica - quindi senza il perfezionamento della procedura - ritengo che non si possa aspettare oltre. Quindi bene che l'iter non è corretto perché non esiste un tempo massimo per chi riceve la notifica».

La signora Carla morta a 92 anni, aspettava da molto una sepoltura. Intanto la figlia Silvia Brizzi, 60 anni, è stata trovata a Livorno, per strada. Accusata di occultamento di cadavere e truffa, è stata sottoposta a un controllo da parte delle forze dell'ordine che, riconosciuta, le hanno consegnato la notifica della chiusura delle indagini. Quelle che hanno fatto luce sulla vicenda che risale al 31 agosto 2024, quando la madre fu trovata morta nel suo appartamento. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era rimasto lì per un tempo indeterminato. L'anziana viveva con la figlia che al momento del ritrovamento del corpo fu rintracciata in un hotel di Rimini. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, Silvia Brizzi si era resa irreperibile, fino al recente ritrovamento a Livorno. La donna avrebbe trovato la madre morta per causa naturale senza denunciare il decesso per riscuotere la pensione. Il corpo era ancora in una cella frigorifera. Fino a ieri quando il Comune utilizzando il fondo per persone prive di risorse economiche ha proceduto alla sepoltura.