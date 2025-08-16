Corciano, la disfida degli arcieri vinta dal Serraglio

La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
16 ago 2025
MICHELE NUCCI
Cronaca
Il rione 'nero e bianco' si aggiudica la gara per il quinto anno consecutivo

I rionali del Serraglio festeggiano la vittoria

Corciano 16 agosto 2025 - Per il quinto anno consecutivo è il rione Serraglio a vincere la Disfida storica degli arcieri che si è svolta in piazza Coragino, a Corciano, la sera di Ferragosto. Il rione ‘nero e bianco’ si è aggiudicato una delle sfide più sentite del torneo dei rioni che comprende numerose attività e che si concluderà solo a settembre. Il Serraglio ha vinto rompendo 17 piatti con i suoi tre arcieri Antonietta Battistoni, Giorgio Gabrielli ed Eros Vagniluca. Secondo posto per il rione Castello con 15 punti, terzo per il rione Santa Croce con 14 punti e quarto posto per il rione Borgo con 9 punti. La contesa si è decisa proprio all’ultimo tuffo, con il Serraglio che ha sbagliato l’ultimo tiro e l’arciere del Castello che aveva due frecce per pareggiare i conti. E invece l’emozione è stata fatale: quei due colpi sono andati entrambi a vuoto e così il Serraglio – contro ogni pronostico stavolta – ha potuto festeggiare ancora una volta in una piazza Coragino che era pienissima per l’occasione e che ha seguito trepidante la disfida tra cori, urla e gli immancabili sfottò tra rionali.

