Maltempo Firenze, la situazione: l’allerta scende e diventa arancione. Scuole aperte lunedì

Firenze, 15 marzo 2025 – Diventa arancione l’allerta per rischio idraulico nella zona fiorentina del bacino dell’Arno. La Regione ha deciso di far scendere l’allerta al grado sottostante. L’allerta rossa per il capoluogo si è chiusa alle 14 e adesso appunto diventa arancione fino a mezzanotte. Il centro di Firenze ha vissuto con il fiato sospeso il passaggio della piena dell’Arno da Ponte Vecchio nella serata di venerdì.

Il panorama delle allerte in provincia di Firenze: a sinistra la situazione nella giornata di sabato, a destra il panorama di domenica 16 marzo

Nonostante la portata eccezionale non ci sono stati problemi. Il fiume non ha mai toccato il secondo livello di guardia, superando comunque il primo. Restano i problemi nei dintorni di Firenze, a Grassina e Ponte a Ema, dove nella giornata di venerdì c’è stata l’esondazione di corsi d’acqua minori che hanno provocato danni.

Cittadini osservano l'Arno in piena su uno dei ponti del capoluogo fiorentino (New Press Photo)

"Siamo concentrati – dice la sindaca Sara Funaro – a sostenere e aiutare i sindaci dell'area metropolitana dove ci sono problematiche da affrontare: abbiamo zone isolate, evacuate o allagate. Con la protezione civile del Comune di Firenze e della Città metropolitana, stiamo cercando di dare tutto il sostegno possibile".

L'Arno intanto è tornato sotto il primo livello di guardia, fissato a tre metri. Alle 14.50 i tre idrometri di Firenze-Uffizi segnano un livello tra i 2,88 e i 2,99 metri. Calo notevole anche della portata dell'acqua che si attesta a poco più di 788 metri cubi al secondo. Lo rende noto il Comune.

Restano chiusi a Firenze i mercati fino alle 14 di domenica. E rimarranno chiusi oggi, domani e lunedì i parchi, le aree verdi e i cimiteri. Nei parchi e nei giardini, spiega la sindaca, "abbiamo bisogno di fare tutte le verifiche necessarie sulle alberature. Ci sono stati dei problemi e abbiamo bisogno di più tempo" per garantire "la sicurezza dei cittadini". Per questo "anche domenica, quando saremo in fascia gialla, l'invito è di non accedere ai parchi e ai giardini. Lo sottolineo perché girando per la città ho visto persone che invece passeggiano nei parchi: ecco, ci possono essere dei rischi perché dobbiamo fare ancora dei controlli sulle alberature", avverte.

Per il resto, prosegue, "vengono ripristinate tutte le altre attività: la scuola da lunedì, visto che siamo nel fine settimana" e su cui "stiamo facendo i controlli negli istituti per vedere che non ci siano problemi particolari. Aperti poi i musei, le biblioteche e sono ripristinati tutti gli eventi spostivi e culturali. Si torna regolarmente a tutte le attività".