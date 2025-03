Maltempo, situazione critica a Marradi: 120 persone isolate, 29 evacuate

Marradi, 15 marzo 2025 – Il Comune di Marradi informa che, a seguito delle intense precipitazioni delle ultime ore, la situazione sul territorio resta critica e in continua evoluzione.

Attualmente risultano chiuse le seguenti strade comunali: Strada comunale di Albero (accesso consentito solo ai mezzi di soccorso); Strada comunale di Gamberaldi (accesso consentito solo ai mezzi di soccorso); Strada di Coltrecciano; Strada comunale di Campigno; Viabilità tra via Francini e Casa Vigoli; Ponte Consorzio - Lutirano; Località La Piegna; Piano Rosso (accesso consentito solo ai mezzi di soccorso); Monte dell’Asino (accesso consentito solo ai mezzi di soccorso); Strada della Presia; Strada di Vallerta; Strada di Val Zerbara; Resta chiusa la SR 302 (Passo della Colla). Le strade provinciali SP 74 e SP 306 restano chiuse, con accesso consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso.

“Stiamo affrontando un’emergenza molto difficile, resa ancora più complessa dal fatto che il nostro Comune è tagliato fuori dal resto della Toscana: al momento abbiamo circa 120 persone isolate e 29 persone evacuate. I mezzi del Comune e della Città metropolitana sono al lavoro per liberare il prima possibile le zone isolate. Siamo in costante contatto con la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e tutte le forze impegnate nei soccorsi per garantire sicurezza e assistenza alla popolazione - dice il sindaco Tommaso Triberti -. Come amministrazione comunale invitiamo tutti a prestare la massima attenzione, a evitare spostamenti non necessari e a non avvicinarsi ai corsi d’acqua o alle aree a rischio. Voglio ringraziare di cuore i soccorritori, i volontari e tutti coloro che, con grande impegno, stanno lavorando senza sosta per fronteggiare questa situazione”.

La circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Faenza resta sospesa per tutta la giornata di oggi, sabato 15 marzo 2025, a causa dei danni provocati dal maltempo. Per informazioni sui bus sostitutivi è possibile consultare il link ufficiale: https://www.trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html.

Numeri utili. Numero Unico di Emergenza: 112. Numero Sala Centro Operativo Comunale: 055 8040353.