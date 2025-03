Asl, sospese visite e operazioni non urgenti

PISTOIAGiornata in divenire, quella di oggi, anche per l’Asl Toscana Centro e l’attività di normale routine che deve essere portata avanti. I territori dove, da ieri, è stata diramata l’allerta "Rossa", infatti, coincidono in tutto e per tutto con l’espansione della stessa Azienda sanitaria locale. Se, da una parte, non ci sono state ripercussioni per l’attività ospedaliera sia nel capoluogo che al Santo Stefano di Prato e al San Jacopo di Pistoia, il discorso cambia per quanto concerne le attività che erano già in calendario. Alla luce del fatto che, fra le prescrizioni del codice "rosso" di allerta meteo, c’è la necessità di non mettersi in viaggio e di non uscire salvo che per motivi strettamente emergenziali, per oggi sono sospese tutte le visite programmate oppure esami diagnostici, prelievi, esami di screening ed anche quegli interventi chirurgici già prenotati ma che non sono urgenti. Per tutti questi tipi di prestazioni, fra l’altro, l’Asl Toscana Centro – come ha fatto sapere in una nota – garantirà ai cittadini la possibilità di prenotare nuovamente gli appuntamenti.

Sempre per quanto riguarda i servizi pubblici, invece, Alia Multiutility fa sapere che nelle aree maggiormente colpite dal maltempo non è garantita "l’esecuzione regolare di alcuni servizi programmati, inclusi la raccolta dei rifiuti, i servizi on demand, lo spazzamento e il ritiro degli ingombranti. Si segnala disservizi potrebbero verificarsi anche nelle prossime ore". Oggi rimarrà chiuso lo sportello di Pistoia in via Buzzati: per ulteriori dettagli e informazioni, consultare Aliapp.

S.M.