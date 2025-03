Quanto dura l’allerta rossa in Toscana. Le province interessate e le previsioni per le prossime ore

Firenze, 14 marzo 2025 – E’ in vigore fino alle 12 di domani, sabato 15 marzo, l’allerta meteo rossa scattata in diverse province della Regione Toscana a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio nella giornata di oggi, 14 marzo.

Cosa comporta l’allerta rossa

L’allerta rossa, diramata per tutta la giornata di oggi e fino alle 12 di domani, richiede ai cittadini un elevato livello di prudenza: evitare di spostarsi se non in caso di necessità o emergenza, non sostare in zone depresse come sottopassi stradali o aree di bonifica, non attraversare con l’auto e non camminare in zone allagate (il rischio è quello dello spegnimento e della perdita di controllo del veicolo oppure di cadere in tombini scoperchiati o buche), non sostare nelle cantine ma spostarsi ai piani alti, seguire le comunicazioni e le indicazioni diffuse tramite i canali ufficiali della Protezione civile.

L’allerta riguarda soprattutto il rischio idraulico ed è estesa a parte della provincia di Livorno, parte della provincia di Pisa e alle province di Lucca, Pistoia, Prato e Firenze.

Le previsioni per le prossime ore

Gli esperti del Consorzio Lamma non indicano buone notizie nemmeno per la giornata di domani. In nottata cielo molto nuvoloso con precipitazioni residue sul nord-ovest. Successivamente nuvolosità irregolare associata a rovesci sparsi e isolati temporali, più probabili nel pomeriggio-sera nelle zone già duramente colpite dall’alluvione di oggi.

Per questo molti sindaci hanno prorogato le ordinanze di chiusura almeno fino alle 14 di domani, quando l’allerta rossa dovrebbe terminare.

Il tempo dovrebbe migliorare soltanto nella giornata di domenica 16 marzo, quando è previsto cielo fra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso con temporanei addensamenti associati a precipitazioni sparse a ridosso dei rilievi appenninici in mattinata e sulle province meridionali nel pomeriggio. Ma niente a che vedere con quanto osservato nella giornata di venerdì 14 marzo.