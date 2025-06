Calcio storico, la diretta sella seconda semifinale: bianchi contro verdi in piazza

Firenze, 15 giugno 2025 – Calcio storico, ecco la diretta della seconda semifinale, quella tra i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni. E’ il secondo atto del torneo 2025, dopo la prima semifinale, quella giocata sabato 14 giugno, che ha vinto i rossi schiacciare gli azzurri per 16.5 cacce a 6. Una superiorità che si è vista fin dai primi minuti. Tanti ospiti vip in tribuna, tra cui Jovanotti. Adesso la seconda partita, da cui uscirà l’altra finalista per la grande partita del giorno di San Giovanni, il 24 giugno, in cui ci si batterà per il trofeo. Prima della partita, il grande spettacolo dei figuranti della Repubblica fiorentina, che sfilano in città in corteo fino a entrare nel sabbione di piazza Santa Croce. Segui gli aggiornamenti.

15:55 Ecco il corteo storico Entra nel sabbione di piazza Santa Croce il corteo storico della Repubblica fiorentina. Un grande spettacolo, il preludio della partita, mentre in campo entrano anche i protagonisti delle due squadre. L'ingresso del corteo culminerà con il saluto alla voce e il grido "Viva Fiorenza" che è uno dei momenti clou della giornata insieme alla sfida stessa. Sono centinaia di figuranti, con costumi di grande pregio. Il pre partita della seconda semifinale del calcio storico 2025 (New Press Photo) 15:43 Ci si prepara alla semifinale Tutto pronto sul sabbione di Santa Croce. E' il momento dell'esibizione degli sbandieratori. Prima le zanzare, ovvero i giovani, quindi gli sbandieratori veri e propri. Che preannunciano il grande ingresso del corteo della Repubblica fiorentina. E' un'altra giornata caldissima a Firenze, molto afosa. E come sempre l'emozione nelle due tifoserie, quella bianca e quella verde, è alle stelle. Chi vince andrà alla finalissima del 24 giugno. Gli sbandieratori in piazza Santa Croce prima della sfida bianchi-verdi (New Press Photo)