Incredibile in spiaggia: ormai i cinghiali mangiano dalle borse frigo dei bagnanti

Vecchiano (Pisa), 15 giugno 2025 – Ha banchettato mettendo il muso direttamente nelle borse frigo e negli effetti personali della gente. I cinghiali in spiaggia non sono una novità, ma quello che è accaduto a Marina di Vecchiano nel pomeriggio di domenica 15 giugno ha del clamoroso. Giornata di grande caldo con tanta gente sull’arenile. Diversi gli ombrelloni piantati nella spiaggia libera, con la gente che si gode gli ultimi raggi di sole prima del tramonto.

Un momento dell'incursione del cinghiale a Marina di Vecchiano: l'esemplare rovista dentro le borse

Ecco che a quel punto compare un cinghiale di grosse dimensioni. Non ha paura, anzi si fa avanti tra gli ombrelloni cominciando a frugare nelle borse in cerca di cibo. Un video riprende tutto e dimostra ancora una volta come il problema ungulati sia reale. In gioco c’è la sicurezza dei bagnanti. Fortunatamente l’animale poi si è allontanato senza problemi. Diverse le foto scattate dalla gente incredula. Un bagnante ha sottratto all’animale la borsa in cui aveva messo alcuni resti di cibo. La presenza dei cinghiali in questo caso non ha provocato conseguenze, ma il tema della sicurezza è molto pressante, soprattutto in strada. Due le vittime negli ultimi mesi in Toscana a causa di incidenti provocati dall’attraversamento di cinghiali.