Pauroso incidente, l’autobus esce di strada e si schianta contro una villa

Greve in Chianti (Firenze), 23 aprile 2025 – Alla fine si contano soprattutto danni materiali, si può perfino dire che è andata bene. Sì, perché il bilancio poteva essere ben diverso vista la dinamica dell’incidente stradale avvenuto questa mattina a Greve in Chianti, lungo la strada tra Greve e Chiocchio all’altezza delle località di Spedaluzzo e Giobbole.

Un autobus di linea di Autolinee Toscane – per cause da accertare – è finito fuori strada lungo la via Chiantigiana. La corsa del mezzo, dopo alcuni metri di sbandamento, è finita contro una villa: il bus ha sfondato un cancello e si è scontrato con il muro dell’abitazione, che risulta in vendita e probabilmente non è abitata.

Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso: il 118 e i vigili del fuoco di Figline e San Casciano, la polizia municipale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino.

Il conducente dell’autobus sembra sia riuscito a uscire dalla porta laterale del mezzo, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, per essere poi preso in carico dai sanitari del 118. Non avrebbe riportato gravi conseguenze in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti.

La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i rilievi e l’intervento dei mezzi di soccorso, con conseguenti gravi disagi per il traffico.

Antonio Taddei