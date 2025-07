Lavori di stombatura al Borro dei Morelli: "Così fosso più sicuro"

Lavori di manutenzione straordinaria e di stombatura del fosso Borro dei Morelli, all’altezza della piazzetta della Fornace, nel centro della frazione di Ginestra Fiorentina, nel Comune di Lastra a Signa. Come fanno sapere dall’amministrazione comunale, si sta procedendo in particolare ad aprire (togliendo appunto la tombatura) il tratto del fosso che attraversa la piazzetta, col conseguente ripristino della soletta sul fondo del fosso stesso e con il montaggio di una ringhiera a protezione della parte in cui è stata tolta la copertura.

"L’obiettivo di questi lavori – ha commentato il sindaco di Lastra a Signa, Emanuele Caporaso - è quello di facilitare la manutenzione del fosso e le operazioni di pulizia in caso di criticità ed emergenze idrauliche, diminuendo così la parte non ispezionabile, in linea con le indicazioni del Genio civile, che ha rilasciato apposita autorizzazione idraulica". L’intervento è stato finanziato dall’amministrazione comunale per un importo pari a 60mila euro. Nei decenni passati, la tombatura di fossi e canali era una pratica molto utilizzata, sia per proteggere le abitazioni limitrofe dai cattivi odori, sia per recuperare spazio. Negli ultimi anni però, col cambiamento climatico e l’aumento delle bombe d’acqua, le tombature hanno mostrato tutta la loro fragilità e pericolosità. I fossi coperti tendono infatti a ostruirsi più facilmente e sono frequentemente causa di allagamenti e gravi problematiche. Da qui, il generale e progressivo sforzo per riaprire almeno i tratti in cui questo tipo d’intervento è possibile, in modo da favorire il deflusso delle acque in caso di piena, ma anche i normali controlli e le manutenzioni.