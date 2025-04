Centauro muore a 29 anni. Schianto sull’autostrada. La moto ’vola’ per metri

Tamponamento mortale sulla bretella della Firenze-Mare. Un centauro di 29 anni ha urtato con la sua motocicletta l’auto che lo precedeva. Nell’urto, il giovane ha perso la vita sul colpo. Lievemente ferito il conducente dell’altro mezzo coinvolto.

E’ successo ieri sera intorno alle 20.30, all’altezza dell’area di servizio Peretola. In base ai primi accertamenti della polizia stradale i due mezzi procedevano entrambi nella stessa direzione, verso il capoluogo. Provenivano dall’A11 e avevano entrambi da poco oltrepassato la barriera quando, per cause ancora in corso d’accertamento, c’è stata la collisione fatale. Sembra che il centauro abbia tamponato l’auto rimasta coinvolta nell’incidente e dopo l’impatto la sua moto sarebbe scivolata via per circa quaranta metri. Nello schianto l’uomo, residente a Borgo San Lorenzo, è morto sul colpo.

Ricoverato al pronto soccorso in codice verde anche l’altro conducente, un 30enne. Non ferito in maniera grave ma sicuramente sotto choc per il grave incidente sulla strada per entrare a Firenze. La vittima si chiamava Sergio Ricardo Pereira ed era residente a Borgo San Lorenzo.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso del 118, anche la polizia stradale e i vigili del fuoco. La salma in questo momento è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che deciderà se siano necessari ulteriori accertamenti.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità. Il tratto autostradale dell’A11 verso Firenze è rimasto chiuso per circa due ore tra il bivio per l’A1 e Sesto Fiorentino. Il traffico ha ripreso a scorrere in serata dopo gli accertamenti.