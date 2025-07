L’artista Walter Sterbini protagonista di un concerto nella sua San Giovanni

Arezzo, 13 luglio 2025 – All’interno del ricco cartellone del Luglio sangiovannese, mercoledì 16 luglio alle 21,15 in piazza Masaccio andrà in scena “Walter & friends”, un concerto a cura della Pro Loco di San Giovanni Valdarno, con ingresso gratuito. Protagonista della serata sarà Walter Sterbini, cantante e interprete sangiovannese tra i più apprezzati, finalista nella trasmissione The Voice Senior nel 2022 e artista dalla lunga carriera conosciuto e amato per la sua eccellente qualità vocale e tecnica. Lo spettacolo sarà un viaggio musicale e personale nella vita artistica di Walter, accompagnato sul palco da amici e colleghi con cui ha condiviso momenti significativi del suo percorso: da Roberto Salvi, pianista e Carmelo Librizzi sassofonista dei Rogers che spolvereranno l’atmosfera dei locali da ballo degli anni 70 a Carlo Beni, protagonista degli anni del piano bar. E poi ancora Dido con il quale Walter condivideva il duo storico, le voci potenti e affermate di Davide Righeschi e Silvia Querci fino ad arrivare a Piero Cotto e Beatrice Dali, con i quali ha condiviso l’esperienza televisiva.

A rappresentare il futuro della musica, ci sarà la giovanissima e talentuosa Marghe, tredicenne promessa della scena musicale. Tra emozioni, ricordi, racconti e musica dal vivo, San Giovanni si prepara ad ospitare una serata unica in cui la voce straordinaria di Sterbini, unita alla presenza scenica dei suoi ospiti, saprà coinvolgere il pubblico in uno spettacolo intenso, nella suggestiva cornice di piazza Masaccio. L’evento rientra nel Luglio sangiovannese, il programma estivo promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno insieme alle associazioni del territorio, pensato per offrire a cittadini e visitatori un mese ricco di appuntamenti tra musica, teatro, cinema e intrattenimento, dedicati a tutte le fasce d’età, per un'estate all'insegna della cultura, dello svago e della socialità.

La serata fa parte anche dei “Mercoledì del Centro commerciale naturale”, la rassegna, curata proprio dal Ccn, che anima le vie del centro storico con shopping, iniziative e intrattenimento: per l’occasione, i negozi resteranno aperti anche in orario serale, con saldi, promozioni e sorprese. Insomma, una serata tra musica e shopping. Si punta quanto meno a bissare il gran successo registrato mercoledì scorso con il carnevale sangiovannese.