Carrara, incendio di un autobus: intervento dei vigili del fuoco

Carrara, 3 giugno 2025 – Paura a Carrara per un autobus che ha improvvisamente preso fuoco intorno alle 13.30 di martedì 3 giugno. L’incendio è avvenuto mentre l’autista, con il mezzo vuoto, senza dunque passeggeri, stava andando verso Carrara.

E’ accaduto sulla strada della Foce. L’autista stava guidando quando ha visto del fumo uscire. A quel punto ha bloccato il mezzo ed è sceso. Ha usato un estitore, iniziando a spegnere l’incendio e chiamando i vigili del fuoco, arrivati in pochi minuti. L’incendio si sarebbe sprigionato nella parte posteriore del veicolo.

Non ci sono stati feriti. Si indaga adesso per capire le cause per le quali il mezzo pubblico, di Autolinee Toscane, ha preso fuoco. In mattinata il mezzo aveva svolto regolarmente il suo servizio senza particolari problemi.

Si cerca di capire cosa abbia scatenato l’incendio: si tratterebbe di un guasto meccanico. Da capire se le alte temperature di queste ore abbiano giocato o meno un ruolo nell’incendio.

A metà maggio un autobus era andato a fuoco sull’Aurelia, in provincia di Grosseto, tra Grosseto e Rispescia. In quel caso sull’autobus c’erano alcuni passeggeri, che l’autista ha aiutato a uscire dal mezzo.