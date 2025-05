Autobus in fiamme, paura sull’Aurelia. Strada chiusa e passeggeri evacuati

Grosseto, 12 maggio 2025 – Fiamme e paura lungo l’Aurelia, dove un autobus è andato a fuoco mentre viaggiava in direzione sud, all’altezza di Montiano, tra le uscite di Grosseto e Rispescia. Per cause ancora da accertare, il mezzo ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto. E’ successo intorno alle 6 di stamani, 12 maggio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Grosseto. In base alle prime informazioni non ci sarebbero feriti: l’autista del mezzo si sarebbe accorto in tempo di quanto stava accadendo e dopo aver accostato il mezzo a bordo strada ha fatto scendere tutti i passeggeri.

La carreggiata è stata temporaneamente chiusa in direzione Sud all’altezza del km 176,100. L’uscita obbligatoria per chi viaggia verso Roma è quella di Grosseto Sud. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

In aggiornamento