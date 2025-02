Fiamme e paura sul Frecciargento. Binari bloccati

Fumo, fiamme e paura, a Lastra a Signa, in un vagone del Frecciargento in transito sulla linea Pisa-Firenze. Con rallentamenti e una decina di treni saltati nelle ore successive. L’incendio che ha interrotto per tutta la giornata la tratta fra Empoli e Firenze che passa da Lastra a Signa (ma che per fortuna è ‘doppiata’ da quella via Signa) è avvenuto intorno alle 8.05 di ieri. Il treno era partito da Genova di prima mattina e si era fermato alla stazione di Pisa alle 7.30. La tappa successiva era prevista a Campo di Marte alle 8.24, seguita da un’ulteriore partenza verso Roma, la destinazione finale del viaggio. Proprio in prossimità di Lastra a Signa però, dove peraltro esiste un ampio tratto in galleria, il sensore antincendio ha segnalato problemi in una delle carrozze. Così, il macchinista ha prontamente dato l’allarme, facendo prima allontanare i passeggeri dal vagone interessato dal rogo e poi fermando il treno in stazione.

Vista la particolarità della situazione, è stata inizialmente attivata la procedura di maxi emergenza, subito rientrata appena è stato chiaro che sul posto non c’erano feriti. I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest sono arrivati in via di Rimaggio con due squadre e altrettante autobotti: proprio grazie al loro lavoro il rogo è stato arginato alla sola carrozza dalla quale era partito e spento rapidamente, mettendo in sicurezza la zona. In stazione anche gli agenti della Polfer e i tecnici di Trenitalia, che proveranno a ricostruire la causa del rogo: sembra che ci sia stato un guasto al quadro elettrico.

Intanto i passeggeri che dovevano proseguire il viaggio verso Roma sono stati fatti salire su alcuni autobus sostitutivi e portati a Santa Maria Novella. Le persone che invece erano dirette a Firenze hanno scelto se prendere un altro treno da Signa, andare con i bus speciali fino al capoluogo o raggiungere la tramvia con i normali mezzi di Autolinee Toscane. Per tutti è scattato il rimborso del biglietto.

La linea nel frattempo è rimasta bloccata fino alle 20, data anche la possibilità di sfruttare i binari via Signa: una decina di treni sono stati cancellati per alleggerire la tratta, con qualche ritardo e disagi per i pendolari. Anche il treno danneggiato è rimasto bloccato a Lastra a Signa fino alla tarda serata: vista la difficoltà di spostarlo è stato infatti scelto di muoverlo la notte, nel momento di minor utilizzo della linea.