La scomparsa di Elena Feroci. Il ringraziamento

Nei giorni scorsi si è spenta Elena Feroci, indimenticata operatrice dell’Aias di Pistoia dove ha iniziando il proprio percorso lavorativo a Pontenuovo per proseguire nel centro di San Biagio e via Spontini, a Valdibrana, passando dalle grandi sfide del centro estivo della Partaccia e poi di Ronchi. Insieme a Don Renato Gargini e a Luigi Bardelli riuscì a tradurre in comunicazione alternativa, tramite l’utilizzo di immagini, alcuni passi della Bibbia rendendola usufruibile anche a chi non poteva leggere. Elena ha affrontato gli ultimi anni con determinazione, senza mai perdere la serenità e la forza che da sempre l’avevano contraddistinta. Il marito, Marco, insieme ai figli, Lorenzo e Luca, ringraziano tutte le persone che hanno partecipato al loro dolore e tutti quei professionisti che l’anno affiancata in questa ultima grande corsa. "In particolare – scrive la famiglia – il dottor Giannessi, il dottor Fedi con tutte le loro equipe, sempre professionali e umane. Un ringraziamento a tutto il personale di chirurgia, di oncologia, al dottor Iannopollo e alla dottoressa Maragna, al tutto il personale di medicina dell’ospedale di Pistoia e in particolare alla dottoressa Palandri, alla dottoressa Razzi e all’infermiera Silvia del servizio territoriale che l’hanno sostenuta gli ultimi giorni. Abbiamo incontrato professionisti in grado di commuoversi, stimolare, sorridere, stare insieme come amici. L’ultimo ringraziamento va a chi è stato vicina a Elena e come ci ha ricordato più volte lei: “Il ricordo resti nel cuore di ognuno che vorrà ricordarmi piuttosto che ci siano frasi fatte...vincerò”".