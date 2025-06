Va dove ti porta il bus, un successo. Studenti in viaggio con Autolinee. Si può imparare esplorando la città

É stato un viaggio educativo ma anche emozionante e molto coinvolgente per tantissimi ragazzi di tutta la Toscana. Un viaggio che ha coinvolto anche gli studenti del nostro territorio.

Nei mesi di aprile e maggio, si è svolto con successo il progetto "Va’ dove ti porta il bus", promosso da Autolinee Toscane in collaborazione con le scuole del territorio e l’Ufficio Scolastico Regionale. L’iniziativa ha coinvolto una classe quarta e due classi quinte della scuola primaria Attilio Mussino di Collodi, con l’obiettivo di educare i bambini all’uso consapevole dei mezzi pubblici e alla scoperta del territorio in modo sostenibile.

Il progetto ha combinato teoria e pratica: dopo un primo momento in aula, in cui gli alunni hanno appreso le regole fondamentali per viaggiare in sicurezza e orientarsi con orari e percorsi, si è passati all’esperienza

diretta. Accompagnati dai loro insegnanti e dall’esperto Giancarlo, operatore della coop. Itinera, gli studenti hanno effettuato un vero e proprio viaggio in autobus, esplorando alcuni luoghi significativi della città di Pescia. L’esperienza ha permesso ai bambini di vivere una piccola avventura urbana, imparando a leggere la segnaletica, conoscere l’app dei trasporti e comprendere l’importanza del rispetto delle regole e degli altri passeggeri, ma soprattutto, ha rappresentato un’importante occasione di crescita verso l’autonomia personale.

"Siamo molto soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrato dai ragazzi. Iniziative come questa aiutano a formare cittadini più consapevoli e attenti all’ambiente – hanno dichiarato gli insegnanti –. Il progetto si è concluso con la realizzazione di elaborati creativi da parte degli alunni, tra disegni e descrizioni, che raccontano il loro viaggio speciale su quattro ruote.

"Va’ dove ti porta il bus" ha dimostrato che anche un semplice tragitto in autobus può trasformarsi in un’esperienza educativa e coinvolgente, capace di lasciare un segno nella crescita dei più piccoli.

AF