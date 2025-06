"Intitolare la piazzetta ad Alfiero Sali"

Intitolare ad Alfiero Sali la piazzetta davanti al campo sportivo di Casini. E’ la proposta avanzata dalla Lega, sintetizzata in una mozione presentata dagli esponenti del Carroccio che dovrebbe essere discussa già questa sera, in occasione della seduta del consiglio comunale. Sali, nato proprio a Casini nel 1943, si è spento lo scorso 15 ottobre all’età di 81 anni. E’ stato per tanti anni un dirigente sportivo di riferimento per il calcio cittadino, avendo ricoperto per lungo tempo cariche dirigenziali nei quadri dello Sporting Casini. E proprio per questa sua militanza, i consiglieri comunali propongono di dedicargli uno spazio a pochi metri dal campo dello Sporting, nella frazione quarratina che lo aveva visto nascere. "Era una persona stimata e benvoluta da chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo, si è da sempre impegnato caparbiamente perché la realtà sportiva del campo di Casini esistesse e funzionasse a dovere – hanno commentato i consiglieri comunali della Lega, Stefano Nigi e Giancarlo Noci, nel presentare l’atto già protocollato –, assolvendo oltre alla funzione sportiva, quella altrettanto importante di centro di aggregazione giovanile. Alla luce di tutto ciò, chiediamo al sindaco e alla giunta comunale di avviare tutte le procedure necessarie a norma di legge, al fine di intitolargli la piazza davanti al campo sportivo “Stella“ di Casini.

G.F.