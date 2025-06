In memoria di Matilde. Nuove iniziative benefiche per sconfiggere i tumori

Sport e solidarietà, insieme per raccogliere fondi destinati all’acquisto di un micromanipolatore per la Fondazione Pisana per la Scienza. Dopo l’inaugurazione dell’altalena per utenti con disabilità in memoria di Matilde Capecchi (installata nel giardino di via Matteotti che porta il suo nome) la onlus "Margherita Capecchi-Margherita Silenziosa" ha ufficializzato la partecipazione a tre nuove iniziative di beneficenza. La prima è andata in archivio due giorni fa con ritrovo a Casalguidi, in piazza Gramsci, per la "Passeggiata sul Montalbano". Si riparte quindi venerdì 6 giugno alle 19.30 (con partenza alle 20), eccezionalmente a Montale, in piazza Matteotti, con "A spasso con Reby": una camminata il cui ricavato verrà parzialmente devoluto come detto all’Associazione: donazione minima di 4 euro (per camminata e gadget) che sale a 10 per partecipare alla cena post-evento (prenotabile ai numeri 338.5313187 o 347.6513789). Il terzo evento è rivolto agli appassionati di podismo: per la prossima edizione della "Sudatina Montalese" (fissata per il 17 giugno prossimo) sarà possibile acquistare una t-shirt dell’associazione Matilde Capecchi, che riceverà parte del ricavato.

Già lo scorso anno, la onlus fondata dai genitori della giovane di Casalguidi scomparsa nel 2020, a soli 19 anni, aveva donato oltre 54mila euro raccolti dalle varie offerte, contribuendo all’acquisto di un vibratomo per la Fondazione Pisana per la Scienza. E tramite Bernardo Capecchi, padre di Matilde, la famiglia ha ribadito l’intenzione di contribuire a comprare un nuovo strumento per la ricerca sul cancro.

Giovanni Fiorentino