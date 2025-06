Approvato il bilancio in attivo

Approvato il bilancio della Pubblica Assistenza di Maresca, tornato al segno più dopo diversi anni di chiusura in perdita. E’ stato il presidente Pierluigi Cinotti, a illustrare le cifre del bilancio, che chiude con un attivo di 35mila euro e che è stato approvato all’unanimità dai venti soci intervenuti. Il presidente Cinotti ha ringraziato i volontari e ha spiegato che sono aumentate le quote dei rimborsi, questo ha contribuito al buon risultato di esercizio. Ha passato poi la parola al dottor Carlo Moretti che ha spiegato le poste del bilancio per la parte di sua competenza.

È stato l’ingegnere Marco Cinotti a spiegare nei dettagli l’evoluzione dei lavori della Casa del volontariato. Attualmente i lavori procedono grazie a un finanziamento di 440mila euro provenienti dalle casse dell’associazione, 240mila dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, 220mila dal Comune di San Marcello e 25mila recentemente accordati dalla Banca Alta Toscana, altre risorse di cui si prevede la necessità, saranno cercate attraverso le imprese del territorio. Al momento è attesa una risposta da parte della Coop. Si spera che la struttura possa essere attiva dal 2026, ma uno slittamento all’anno seguente non è escluso. Certo è che da 350mila euro, come ipotizzato dall’ingegner Amanda Gigli nel 2020, al costo di un milione ormai raggiunto, di cose ne sono cambiate parecchie. Ad averne tratto un vantaggio concreto è il Comune di San Marcello che, con un investimento di 220mila euro, si troverà a essere proprietario di un immobile del costo quasi 5 volte superiore. Sono in chiusura anche i lavori agli ambulatori di via Gavinana che si stima saranno terminati per la fine dell’estate e che dovrebbero generare un notevole risparmio.

Andrea Nannini