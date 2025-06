Frane e dissesti, l’appello al Governo: "Venite a vedere le strade"

Appuntamento sotto la loggia per parlare e chiedere soluzioni. A chiamare a raccolta il popolo della Montagna è stato il pd che si è fatto portavoce di un disagio che il maltempo ha aggravato: "Il motivo per cui abbiamo organizzato questa manifestazione,come Pd Montagna Pistoiese San Marcello Piteglio, alla quale la popolazione ha risposto con buona partecipazione e molto interesse, è che la montagna, ormai da mesi, è vittima di una serie di frane e dissesti idrogeologici che avvengono spesso sulle strade statali. I problemi – sottolinea il segretario del Pd, Andrea Pierazzi –, non sono soltanto sulle Statali, ma anche e soprattutto sulle Provinciali, dove però da qualche anno le cose sono migliorate. Quello che noi contestiamo non è tanto la frana, che purtroppo avviene, ma la scarsa manutenzione da parte dell’Anas: bravissimi nell’emergenza, ma senza i fondi necessari per la manutenzione ordinaria. I problemi, ormai sin troppo evidenti, sono soprattutto sulla Statale 12 dell’Abetone del Brennero che in otto chilometri ha otto frane. Andare a Lucca è una sfida: otto chilometri e otto frane non sono gestibili – sottolinea Pierazzi – considerando che noi, come Comune di San Marcello, nelle ultime emergenze abbiamo speso 500.000. Non è più sostenibile che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, abbia tagliato il 70% delle risorse alle Province, già in grave affanno. Quindi ci vuole un piano straordinario per intervenire per la sicurezza dei cittadini e per la sussistenza delle imprese e delle attività economiche che meritano di svilupparsi anche in queste aree, soprattutto e non solo per quelle che possono arrivare, ma per quelle che ci sono e che hanno un ruolo fondamentale nella vita di comunità come la nostra. Basti pensare a tutte le zone industriali della Montagna che soffrono di questa criticità della viabilità". L’appello è a venire ad accertare di persona lo stato delle strade della Montagna, e subito dopo fornire all’Anas le risorse sufficienti. A sostenere l’iniziativa Riccardo Trallori esponente del Pd pistoiese, Simona Querci, responsabile della segreteria regionale per il mondo della scuola e il consigliere regionale Marco Niccolai.

Andrea Nannini