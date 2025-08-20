Terremoto in Noi Moderati. Lasciano Bacci e Paperetti

Lasciano Noi Moderati e sostengono i candidati di Forza Italia alle regionali il vice-coordinatore del partito ed ex presidente della circoscrizione 1, Paolo Bacci, e il consigliere comunale di Montale membro del coordinamento Anci Giovani Toscana, Michael Paperetti. "Dopo un’attenta riflessione – dice Bacci – ho deciso di intraprendere un nuovo percorso politico che possa rafforzare il centrodestra moderato con maggiore incisività. Forza Italia con la sua visione liberale e riformista rappresenta oggi il punto di riferimento più credibile per dare risposte concrete ai cittadini e ai territori" . Bacci esprime riconoscenza per l’esperienza maturata in Noi Moderati ma aggiunge di sentire "la responsabilità di contribuire ad un progetto politico più strutturato e radicato". Analoghe le ragioni addotte da Michael Paperetti. "La mia scelta nasce dalla volontà di contribuire in modo più incisivo al rafforzamento dell’area moderata del centrodestra – afferma il consigliere comunale di Montale - valorizzando competenza, radicamento territoriale e progettualità concreta. Forza Italia rappresenta oggi la casa naturale per chi, come me, crede in una politica liberale, atlantista, riformista e attenta alle esigenze dei cittadini, oltreché ispirata ai principi e alle tradizioni cristiane". Il dichiarato e convinto appoggio del consigliere ai forzisti è così spiegato: "Sosterrò con convinzione i candidati di Forza Italia alle regionali– dice Paperetti -, certo che questo sia il progetto politico più serio e credibile per garantire alla Toscana una nuova stagione di buongoverno". Il comunicato di Paperetti si conclude con un riferimento alla propria attività amministrativa e politica nel Comune di Montale. "Confermo il mio impegno a favore della città di Montale – assicura il consigliere – con l’obiettivo di rafforzare una proposta concreta, pragmatica e vicina ai bisogni della comunità". Una scelta simile a quella di Paperetti e Bacci di lasciare il partito Noi Moderati e di sostenere i candidati di Forza Italia è stata presa nei giorni scorsi da altri esponenti del partito tra i quali il coordinatore comunale di Firenze e il coordinatore di Noi Moderati di Grosseto. La scelta sembrerebbe legata a decisioni prese dal vertice del partito a livello nazionale in particolare quella di costituire una lista autonoma di Noi Moderati per le prossime elezioni regionali.

Giacomo Bini