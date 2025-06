Artisti pistoiesi riuniti. Una mostra e un’asta. Il ricavato per ’Il Sole’

È quasi scontato dire che l’arte è veicolo privilegiato di comunicazione: possiamo però aggiungere che, in alcune circostanze, può addirittura diventare vero e proprio strumento di dialogo, per comprendere e costruire le nostre emozioni. Quanto questo sia vero lo potremo toccare con mano quando alle ore 17 di giovedì 5 giugno, nell’atrio del Palazzo Comunale a Pistoia sarà inaugurata la mostra "Frammenti di Emozioni", organizzata dalla Associazione Il Sole Adp con il patrocinio di Comune e Regione. Si tratta di uno deti tanti progetti che l’associazione Il Sole organizza per favorire l’integrazione delle persone con sindrome di Down nella scuola, nel lavoro, nella società.

La mostra è frutto di un lavoro che ha preso il via nei locali del Laboratorio Artistico de Il Sole e dove - coordinati dalla responsabile del corso, Margarita Martinez, artista che opera in ambito del benessere arte-terapeutico - da gennaio ad aprile i ragazzi della associazione hanno conosciuto alcuni artisti pistoiesi: Francesca Sapienza, Silvia e Paolo Beneforti, Dario Longo, Cristina Palandri, Rossella Baldecchi, e anche Tina Nuti per la Fondazione Vivarelli. Ogni artista si è posto ai ragazzi con semplicità, presentando il proprio mondo creativo con tanta naturalezza da favorire in chi li ascoltava una modalità di coinvolgimento tanto profondo quanto spontanea.

La docente si è detta molto soddisfatta per come i ragazzi sono stati collaborativi, facendo di ogni incontro occasione di emozioni che sono riusciti a rielaborare attraverso le attività in Laboratorio: la finalità del progetto era, infatti, di dare forma ai propri stato d’animo attraverso attività creative, divenute soluzioni artistiche il cui valore va oltre l’oggetto o la pittura in sé, in quanto occasione di dialogo inclusivo. Frammenti di Emozioni rappresenta il risultato di un lavoro in cui il sentire diventa creatività, valore aggiunto a un percorso che vuole essere invito per tutti a guardare il mondo e le persone con occhi diversi, per poi imparare a comunicare ciò che si vede andando oltre le parole. Tutto questo sarà possibile metterlo in pratica intanto visitando la mostra, facendo a nostra volta le considerazioni su ciò che le opere, vale a dire storie autentiche raccontate attraverso il potere comunicativo dell’arte, sapranno trasmetterci: se saranno capaci di abbattere le barriere del consueto, diventando richiamo per l’evento che davvero concluderà il progetto, vale a dire l’asta di beneficienza.

Tutte le opere infatti, quelle donate da ciascun artista allo scopo e quelle realizzate dai ragazzi del Laboratorio Artistico, diventeranno oggetto di asta, il cui ricavato andrà a Il Sole che lo utilizzerà a sostegno dei propri programmi di lavoro in favore dei ragazzi. L’asta si terrà sabato 14 giugno, alle ore 17 nel Pantheon degli Uomini Illustri, al Parterre di piazza San Francesco.

Alessandra Chirimischi