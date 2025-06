Cresce il numero dei volontari: "Una leva di idee ed energia"

Tra ottobre 2020 e dicembre 2024, ben 157 persone si sono rivolte al servizio di orientamento della Delegazione Cesvot di Pistoia e di questi quasi la metà, 60 (il 43,69%), sono diventati volontari. A livello toscano tra i nuovi volontari il 69,84% è donna, il 43,98% ha tra i 30 e i 54 anni, la metà è diplomata (49,59%), il 46,90% è occupata.

Sono alcuni dati che verranno presentati durante il convegno "Pistoia e il volontariato: come attrarre nuove energie" organizzato dalla Delegazione Cesvot di Pistoia, con il patrocinio del Comune di Pistoia e della Provincia di Pistoia. L’appuntamento è per sabato 7 giugno alle 9.30 alla palestra dell’istituto professionale per i servizi commerciali e socio-sanitari Einaudi, in via Pacinotti 11.

La mattinata sarà introdotta dai saluti di Silvia Bini, presidente Delegazione Cesvot di Pistoia, Luca Marmo, presidente Provincia di Pistoia, Alessandro Tomasi, sindaco Comune di Pistoia, Luca Gori, presidente Fondazione Caript, Luca Traversari, presidente Consulta del Volontariato del Comune di Pistoia, Claudia Ciocchetti, dirigente scolastico dell’Istituto Einaudi. Interverranno: Michela Lombardi, operatrice Cesvot Area Centro, Valentina Albertini, psicologa, e Bruno Lo Cicero, esperto di pubblicità sociale e consulente Cesvot, poi Giovanna Mazzanti, presidente Aima, e Silvana Stroppa, volontaria Aima.

A seguire ci sarà la tavola rotonda coordinata da Matteo Pepe, vicepresidente vicario Delegazione Cesvot di Pistoia, su "Volontariato oggi: incontro, comunicazione, valorizzazione". Interverranno Mauro Moretti dell’Agesci Pistoia 1 Aps, Carlo Andorlini dell’ Università di Firenze, Stefania Tolve della Croce Verde Pistoia Odv, Elisa Del Pero, pedagogista, Matteo Giusti, consigliere Provincia di Pistoia, Ilaria Tonini, coach.

Saranno presenti professori e studenti del liceo Forteguerri, dell’istituto Fedi – Fermi, e dell’Einaudi. "Avere nuovi volontari, soprattutto giovani – commenta Silvia Bini presidente Delegazione Cesvot – è una risorsa preziosa, leva di idee ed energie. Siamo contenti poi della presenza a questo convegno di studenti di vari istituti". Ingresso libero. Info: 0573 977542 - [email protected]