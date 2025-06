Pisa, scontro moto-auto. Due feriti, uno in gravi condizioni

Pisa, 2 giugno 2025 – Grave incidente stradale in via Conte Fazio, a Pisa, dove questa mattina, 2 giugno, una moto e un'autovettura si sono scontrate. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma i sanitari del pronto intervento 118 sono intervenuti sul luogo dell'accaduto per dare assistenza medica immediata ai feriti.

Il motociclista, un uomo di 55 anni, ha subito una sospetta frattura al femore e al bacino ed è stato prontamente stabilizzato sul posto prima di essere condotto in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa tramite automedica. Anche l’autista del veicolo coinvolto, un uomo di 50 anni, ha riportato lesioni significative, tra cui un trauma alla spalla e al rachide, ed è stato trasferito in codice giallo al medesimo ospedale.