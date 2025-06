Laboratori, visite tematiche e videoproiezioni: il Giugno pisano sulle mura

Pisa, 3 giugno 2025 – Le Mura di Pisa si immergono nelle magiche atmosfere del Giugno Pisano proponendo una serie di eventi per scoprire la città e la sua storia tra bellezze artistiche e monumentali: in programma laboratori a tema medievale per bambini, visita guidata in quota dedicata alle manifestazioni storiche, e poi ancora visite in notturna, botaniche e con coinvolgenti videoproiezioni.

Si parte venerdì 6 giugno con il tour di walking cinema 'Mura di Pisa Night Experience', un viaggio notturno in quota con originali contenuti audio e video che permettono di rivivere la storia di Pisa dall’epoca romana alle glorie medievali, dalla Pisa industriale di fine ‘800 ai giorni nostri. Partenza alle 21.30 dalla Torre Piezometrica ed arrivo in Piazza dei Miracoli resa ancora più affascinante dell'illuminazione notturna, repliche i due venerdì successivi.

La mattina di sabato 7 giugno si continua con Mura botaniche, alla scoperta dei fiori e delle piante che tipicamente crescono tra le pietre della cinta muraria donando colori e profumi caratteristici. Ultima visita guidata stagionale con il personale dell’Orto e Museo Botanico, esperti che illustreranno le peculiarità della flora urbana dai famosi capperi delle Mura agli arbusti: appuntamento alle 10 al punto di accesso di Torre Piezometrica, arrivo in piazza dei Miracoli e prosecuzione nell’Orto Botanico, vero gioiello cittadino che racchiude specie vegetali e storie tutte da raccontare.

Al Bastione del Parlascio la Parte di Tramontana del Gioco del Ponte organizza 'Il Gioco del Ponte visto dai ragazzi' un'esposizione dei lavori delle scuole pisane sulle manifestazioni storiche. Inaugurazione sabato 7 giugno alle 16 con la presentazione del volume 'Il Gioco ritrovato', che raccoglie foto e immagini del 1935 e del 1937. Dal 27 giugno sarà inoltre possibile riscoprire l'artista pisano Paolo Lapi con i suoi pesci ragionatori ed altre opere che hanno lasciato il segno

Nel weekend della Luminara, sabato 14 giugno doppio appuntamento a tema. Alle 16 al Bastione del Parlascio 'I codici medievali', laboratorio per grandi e piccini: i piccoli visitatori, dopo un'introduzione sulla storia delle Mura di Pisa e sulla scrittura dell'epoca, si immedesimeranno amanuensi imparando a rilegare pagine con fogli pergamenati ed a realizzare lettere riccamente ornate, utilizzando anche piume d'oca. Alla fine, bambini e accompagnatori potranno continuare la visita sulle Mura fino a raggiungere piazza dei Miracoli. Alle 18 'Le Mura e il Giugno Pisano': visita guidata alla scoperta dei monumenti di Pisa e delle manifestazioni storiche cittadine: un viaggio a 11 metri di altezza attraverso le epoche della città dalla Pisa romana al secondo dopoguerra. Dalla costruzione della Marzotto alle vicende del Santo Patrono fino alla bellezza di piazza dei Miracoli passando per i Bagni di Nerone. E poi ancora la storia e l'attualità della Luminara, il Palio di San Ranieri ed il Gioco del Ponte. Partenza da Torre Piezometrica ed arrivo in piazza dei Miracoli.

Sabato 21 giugno risveglio di prima mattina con l’evento 'All’alba con il Conte Ugolino' organizzato dal Marathon Club Pisa: dalle 6 alle 8 di mattina la marcia ludico-motoria di 6 km con partenza e arrivo in piazza Vittorio Emanuele di cui 2,4 km in quota sulle Mura. Gran finale venerdì 27 giugno con la prima passeggiata stagionale 'Mura di Pisa by night', visita guidata in notturna dopo il tramonto alla scoperta delle bellezze di Pisa, godendo del fresco della sera, un evento che sarà riproposto tutti i venerdì estivi fino al 22 agosto con partenze alle 21 ed alle 21.30 da piazza dei Miracoli. Per informazioni, prezzi e prenotazioni è possibile consultare il sitowww.muradipisa.it, chiamare il numero 0500987480 oppure recarsi presso le biglietterie del monumento.