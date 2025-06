Doppio incontro con le autrici: gli eventi organizzati da MDS Editore

Vecchiano (PI), 3 giugno 2025 – Dopo il grande successo della prima presentazione, “Le Radici dell’Elleboro” di Alessandra Pozzi sarà protagonista di un nuovo appuntamento speciale, questa volta proprio nella sede di MdS Editore.

L’incontro si terrà venerdì 6 giugno alle 18:30, in via di Bruceto 12, a Vecchiano. Un’occasione unica per ascoltare l’autrice, che dialogherà con Sara Ferraioli, e per lasciarsi trasportare dalle letture di Daniela Bertini, attrice dell’Associazione Il Gabbiano. Un momento di confronto e condivisione attorno a un romanzo che, attraverso la forza dei legami familiari e il fascino dei luoghi, sta emozionando lettori e lettrici in tutta Italia. L’ingresso è libero e aperto a tutti: MDS Editore aspetta appassionati e curiosi nella sede di Avane per un aperilibro da ricordare.

Prosegue con entusiasmo anche il tour di presentazioni del romanzo “Il coraggio tra i fiori d’ortica” di Alessandra Favati, che sabato 7 giugno alle 18 sarà ospite della Libreria Civico 14 presso il Giardino di Casa Margherita, in via Maiorca 28 a Marina di Pisa.

Dialogano con l’autrice Sara Ferraioli e Athos Bigongiali, ma la serata sarà resa ancora più coinvolgente dalla presenza di Maurizio Bigongiali, che con i suoi interventi musicali accompagnerà i momenti più intensi dell’incontro. Un evento da non perdere per chi ha già letto il libro, ma anche per chi si appresta a scoprirlo per la prima volta. Un’occasione per riflettere, emozionarsi e condividere una storia che sta toccando da vicino tantissimi lettori. L’ingresso è libero.

C’è anche un terzo appuntamento organizzato da MDS Editore, stavolta in territorio livornese. Il tennis, dall’alto dei suoni 500 anni di storia, per citare il grande maestro Gianni Clerici è lo sport del quale siamo tornati ad appassionarci per le imprese nostri giovani tennisti e tenniste. Ma ricordiamo che lo sport è soprattutto un’attività di base, una pratica sociale che giova alla salute mentale e fisica di tutti noi.

In ogni caso che sia divertimento o agonismo, noi lo ringrazieremo a nostro modo, al Circolo Cooperativa Tennis Livorno di Via Lega in Banditella, con il benvenuto alla ristampa di “NERVATURE”, raccolta poetica del nostro autore e socio della cooperativa CTL, Marco Corbi. Paolo Giommarelli leggerà fra un lob ed un ace. Marco Corbi e Fabio della Tommasina, di MDS Editore, accompagneranno i presenti in un excursus sportivo/letterario di gesti su terra rossa. L’evento è in programma giovedì 12 giugno alle 18.30 alla Cooperativa Tennis Livorno.