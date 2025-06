Francesco Coppola rifiuta il Tottenham: resta al Pisa per la Serie A

"Grazie per l’offerta: rifiuto e vado avanti con il Pisa". Più o meno ce lo immaginiamo così il dialogo avuto tra Francesco Coppola e la dirigenza nerazzurra, quando gli ha riferito del concreto interessamento del Tottenham Hotspur nei suoi confronti. I freschi campioni dell’Europa League hanno realmente chiesto allo Sporting Club il prezzo del cartellino del difensore centrale nato nel 2005 a Torino da babbo italiano e mamma cubana, cresciuto nel settore giovanile della Juventus ma sbocciato definitivamente con la casacca della Primavera del Pisa sulle spalle. La risposta del club nerazzurro e dello stesso giovanissimo calciatore non ha lasciato alcuno spazio alla trattativa: Coppola è pienamente focalizzato sull’obiettivo di ritagliarsi uno spazio in Serie A con la società che più delle altre ha mostrato di credere in lui. Il centrale è stato prelevato dalla Juventus nel gennaio del 2022 e un anno dopo è divenuto il capitano dell’Under 19 del Pisa. "Ho saputo dell’interessamento degli inglesi dai miei amici - ha raccontato Coppola a Cronache di Spogliatoio -, ma ho in testa soltanto di guadagnarmi un’opportunità in Serie A con la maglia del Pisa".

Con la maglia della Vis si è confermato come uno degli under 21 più promettenti in circolazione, al punto da destare interessi internazionali già a gennaio: sei mesi fa ci aveva provato il Lens, ma anche in quel caso lo Sporting Club aveva risposto picche. Tra qualche settimana Coppola partirà per il secondo ritiro con la prima squadra nerazzurra, con solide possibilità di rimanere nel gruppo che affronterà la Serie A. Da regolamento, infatti, dovranno rientrare nell’organico almeno 4 elementi cresciuti nel settore giovanile del Pisa: chi meglio dell’enfant prodige che ha stregato tutti?

M.A.