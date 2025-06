"Sostenere Iannella è un’occasione di rinnovamento per il partito"

"Da oltre un anno e mezzo Mario Iannella è impegnato in un lavoro serio, continuo e generoso di ascolto, approfondimento e proposta. Ha saputo coinvolgere persone, associazioni, realtà della nostra città, restituendo centralità ai temi veri della politica". Parola di Davide Rizza, segretario del circolo Pd Porta a Lucca che in vista del congresso cittadino dem aggiunge: "sostenere la sua candidatura a segretario è un’occasione di rinnovamento politico che gli iscritti e i cittadini pisani non possono e non devono lasciarsi sfuggire".

Secondo Rizza, infatti, Iannella rappresenta "la possibilità concreta di un cambio di passo e senso, ad esempio, al quartiere che rappresento credo sia fondamentale rimettere al centro l’idea della Grande Pisa: una pianificazione condivisa con i comuni dell’area vasta, una gestione integrata dei servizi, che diventa ancora più urgente alla luce delle scelte che l’amministrazione sta compiendo sulla Società della Salute, per questo Mario ha fatto bene a farne uno dei punti cardine del suo programma". Il segretario del circolo dem, inoltre, ritiene "un tema cruciale le politiche sociali e sociosanitarie, che Iannella ha sempre trattato con competenza e visione: servono risposte nuove, che tengano insieme il diritto alla tutela per le fasce più fragili e strumenti capaci di affrontare il crescente impoverimento del ceto medio e l’idea di affiancare agli interventi sull’edilizia residenziale pubblica un’azione più incisiva sul mercato degli affitti è una proposta necessaria e concreta".

"Infine - conclude Rizza - vedo con lui finalmente un Pd che vuole davvero ringiovanirsi. Non solo nei temi – sport, cultura, mobilità sostenibile, tutela ambientale, sostegno alle giovani coppie – ma anche nel metodo. La proposta di Iannella è innovativa perché parte da un percorso: pubblico, lineare, partecipato. Un metodo nuovo, che mette insieme radicamento e visione, digitalizzazione e organizzazione, passione e responsabilità".